Легковушка и тягач столкнулись на трассе "Кола" в Ленобласти

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло на территории Ленинградской области. Столкнулись легковое авто и тягач с цистерной. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

ДТП случилось на 151 километре трассы "Кола" (Мурманское шоссе). Водитель автомобиля не смог справиться с управлением и машина оказалась на встречной полосе, где и столкнулась с тягачом.

Водитель авто - 71-летний гражданин, а также его пассажирка погибли на месте ДТП.

Все обстоятельства трагедии выясняют компетентные органы.