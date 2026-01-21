В Каменске-Уральском автобус сбил 80-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Каменске-Уральском 80-летняя пенсионерка попала под колеса рейсового автобуса на пешеходном переходе. ДТП случилось днем 21 января около дома № 19а на проспекте Победы, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 46-летний водитель автобуса НефАЗ 11-го маршрута (Московская улица – поселок Чкалова) совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу по "зебре" на зеленый свет. С травмами головы ее увезли в больницу.

В автобусе ехали 20 пассажиров, никто из них не пострадал.

Назначена проверка произошедшего.

