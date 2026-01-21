Пьяный житель Омска угнал служебный автомобиль и сжег его в ДТП

В Омске зарегистрировано дорожное происшествие, повлекшее за собой полное уничтожение огнем кабины грузового автомобиля, являющегося собственностью местной фирмы.

© Московский Комсомолец

По данным "МК в Омске", автомобиль "Газель", используемый для грузоперевозок, двигаясь с превышением скорости, въехал на территорию парковки возле магазина, расположенного на улице 70 лет Октября, и совершил столкновение с припаркованным полуприцепом. От удара транспортное средство загорелось, пламя нанесло ему практически невосполнимый урон.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции. Ими было установлено, что за управлением "Газелью" находился 44-летний житель города, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительского удостоверения. По странному стечению обстоятельств, права у него были отобраны за аналогичное нарушение – вождение в нетрезвом виде – летом прошлого года на той же самой парковочной площадке.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили обстоятельства, спровоцировавшие возгорание. В выходной день нетрезвый омич посетил предприятие, где он работал слесарем, чтобы забрать свою банковскую карту, оставленную в рабочей одежде. После получения карты он решил продолжить употребление спиртных напитков, сел в служебный автомобиль и направился в магазин. Эта поездка завершилась дорожно-транспортным происшествием и пожаром.

Представители компании, являвшейся владельцем сгоревшего автомобиля "Газель", оценили причиненный ущерб в 4,6 миллиона рублей. В отношении работника возбуждены два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса РФ: 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и 264.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).