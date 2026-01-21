В Ульяновске после ДТП с маршруткой госпитализировали трех человек

В Ульяновске в аварии с участием маршрутки пострадали три человека.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В ДТП с маршруткой пострадали три человека. Они госпитализированы в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи им. Е. М. Чучкалова", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести.

По данным пресс-службы управления МВД России по Ульяновской области, ДТП произошло днем 21 января на улице Любови Шевцовой в Ленинском районе Ульяновска. По предварительной информации, столкнулись легковые автомобили "Лада Гранта", "Лада Веста" и маршрутное такси. Обстоятельства ДТП выясняются.