В Челябинской области в ДТП погиб подросток

На участке автодороги Челябинск - Троицк - граница Республики Казахстан столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб подросток и еще три человека получили травмы.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

"Сегодня около 18:15 (16:15 мск) на 44-м км автодороги Челябинск - Троицк - гр. Республики Казахстан водитель 1985 г. р., управлявший автомобилем Toyota Carina, по предварительным данным, при развороте из крайней правой полосы столкнулся с автомобилем Lada Vesta, двигавшимся в попутном направлении. <…> В результате аварии пассажир Toyota, подросток 2008 г. р., скончался на месте. Водитель Toyota, а также водитель и пассажир Lada получили травмы и были доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель Toyota никогда не имел водительского удостоверения и ранее отбывал наказание в виде лишения свободы по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Кроме того, пассажиры Toyota не были пристегнуты ремнями безопасности.