Экс-мэр попал в смертельное ДТП ночью на заснеженной трассе

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни трех человек. Авария случилась вечером на 254-м километре автодороги «Жигалово - Казачинское», передает региональная Госатоинспекция.

По предварительной версии, водитель автомобиля Lexus совершил выезд на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. За рулем последнего находился бывший мэр города Бодайбо, который следовал в Иркутск.

В результате лобового столкновения двое мужчин, находившихся в Lexus, погибли на месте. Третья пассажирка скончалась позже по пути в медицинское учреждение.

Экс-мэр с множественными переломами был доставлен в реанимацию, а затем переведен в хирургическое отделение. Его жизни, по последним данным, ничего не угрожает.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сотрудники ГИБДД и следственных органов устанавливают все обстоятельства и окончательную причину трагического ДТП.