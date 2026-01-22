В Каменском районе при столкновении легковушки и грузовика погиб мужчина

Пенза, 22 января – PenzaNews. Один человек погиб в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2110» и «ГАЗон Next» в Каменском районе Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на автодороге «Тамбов — Пенза» поздно вечером 21 января, за рулем «десятки» находился мужчина 2005 года рождения, грузовиком управлял водитель 1966 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2110» от полученных телесных повреждений скончался», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.