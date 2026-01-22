Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье увеличилось до девяти

Девять человек получили травмы в Приморском крае при столкновении грузовика и автобуса, сообщается в Telegram-канале администрации Хасанского округа. Ранее полиция сообщала о восьми пострадавших, три человека погибли.

"По предварительным данным, девять человек получили травмы различной степени тяжести. Пять человек доставлены в Хасанскую ЦРБ: трое находятся в сознании, двое в реанимации. Больницы Уссурийска и Владивостока также готовятся принять пострадавших", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (15:32 мск) - добавлена информация о числе пострадавших.