На трассе Нарьян-Мар - Усинск в ДТП попали семь автомобилей

На трассе Нарьян-Мар - Усинск семь автомобилей попали в ДТП. Дорога, где произошла авария, соединяет Ненецкий автономный округ (НАО) с Республикой Коми, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора НАО. Один пострадавший водитель в состоянии средней степени тяжести доставлен на базу компании "Техносфера" в нескольких километрах от места ДТП.

"Сегодня на 112-м километре дороги Нарьян-Мар - Усинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей - пяти грузовых и двух легковых. Один пострадавший водитель в состоянии средней степени тяжести доставлен на базу компании "Техносфера" в нескольких километрах от места ДТП. Там же принимают людей, которым требуется обогрев или питание", - сказали в пресс-службе.

По информации чрезвычайных служб, еще один водитель зажат в кабине.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и спасательных ведомств. По поручению губернатора НАО Ирины Гехт задействованы все окружные службы и ведомства. Работы ведутся в сложных метеоусловиях и при отсутствии сотовой связи. Движение по дороге остановлено.