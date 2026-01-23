В Бурятии автобус с пассажирами попал в аварию на скользкой трассе

Женщина пострадала в результате аварии с рейсовым автобусом в Бурятии

© Московский Комсомолец

В Селенгинском районе Бурятии произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса. Инцидент случился около 10 утра вблизи села Убукун, передает региональная полиция.

По предварительным данным, 48-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с проезжей части.

В момент аварии в салоне автобуса находились девять пассажиров. В результате происшествия 56-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Остальные участники инцидента были осмотрены медиками на месте. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Расследование причин аварии продолжается.