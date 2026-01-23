В Борском районе в ДТП на "встречке" погибли два человека

Как сообщили полицейские, 49-летний житель Московской области на Toyota Vellfire выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и допустил столкновение с Nissan Qashqai.

© Волга Ньюс

58-летний житель Оренбургской области, находившийся за рулем Nissan, госпитализирован. На месте ДТП скончались пассажиры кроссовера — жители Тоцкого района: 60-летняя женщина и 39-летний мужчина. Водителю минивена назначено амбулаторное лечение.

Следственным отделом МО МВД России "Борский" по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, возбуждено уголовное дело.