В МВД перечислили регионы, где больше всего погибших в ДТП в 2025 году

Больше всего погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2025 году было в Туве, на Алтае и в Орловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД РФ.

В прошло году на территории страны в ДТП погибли почти 14 тысяч человек, что в пересчете на 100 тысяч населения составляет 9,5 погибших граждан.

В Туве данный показатель в три раза выше: 32,7 человека.

На втором, третьем и четвертом месте по числу погибших в дорожных авариях граждан находятся Алтайский край, Орловская область и Еврейская автономная область.

Отмечается, что меньше всего жертв ДТП - в Москве. В российской столице на 100 тысяч населения 2,2 погибших в авариях.

В перечень регионов и городов, где зафиксировано меньше всего погибших, вошли Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург (2,3 и 2,6 человека на 100 тысяч жителей).