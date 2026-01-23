Пробка на три километра образовалась после столкновения машин у «Выхино»

Около станции метро «Выхино» в столице столкнулись несколько автомобилей. В результате аварии образовалась пробка протяженностью три километра. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

— На СВХ (в районе метро «Выхино») произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в сторону области затруднено на три километра, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты. К месту аварии прибыли оперативные службы города. На момент публикации материала нет информации о пострадавших.

Ранее из-за ДТП на внешней стороне 36-го километра МКАД в районе съезда № 38 образовалась пробка на 2,2 километра. Участником аварии стал загоревшийся грузовик. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Никто не пострадал.