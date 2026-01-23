Вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погиб подросток-мотоциклист

Пьяный мужчина, насмерть задавивший подростка-мотоциклиста, предстал перед судом в подмосковном Чехове.

© Московский Комсомолец

Как сообщили «МК» в прокуратуре Московской области, 61-летний нетрезвый гражданин 5 мая прошлого года, следуя на «Опеле-Мокка», на дороге Чехов-Кресты сбил ехавшего в попутном направлении на мотоцикле Regul 17-летнего юношу.

От полученных травм тот скончался на месте, а водитель скрылся, но позднее был задержан. Суд приговорил его к 6 годам и 10 дням лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.