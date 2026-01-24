Жуткая авария с грузовиком произошла в Иркутской области

В Иркутской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Авария случилась на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тайшетском округе. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX, двигавшийся из Иркутска в сторону Красноярска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовой машиной DAF.

В результате происшествия водитель легковушки получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, состояние пострадавшего не уточняется.