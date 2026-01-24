На МКАД произошло массовое ДТП, движение затруднено

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 21 км МКАД (в районе съезда №19) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе предупредили, что в районе места массовой аварии движение транспорта затруднено и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 13:52 мск, длина пробки в районе места аварии превышает 3,5 км. Пользователи сервиса сообщают, что проезд перекрыла фура и призывают водителей объезжать аварийный участок.

