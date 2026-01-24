В Томске в ДТП с четырьмя машинами пострадала женщина

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло вечером на Коммунальном мосту в Томске. Пожилую женщину госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительным данным, 65-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем Kia Mohave", - говорится в сообщении.

После удара машина Toyota RAV4 выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Nissan X-Trail, затем кроссовер врезался во встречный Hyundai Sonata, который от удара снесло на металлическое ограждение моста, отметили в пресс-службе.

В результате происшествия 65-летняя женщина - пассажир автомобиля Nissan X-Trail - доставлена в медицинское учреждение. Как уточнили ТАСС в пресс-службе облздрава Томской области, "пострадавшая госпитализирована в Томскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести".

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.