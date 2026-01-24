В ДТП с семью машинами в Ненецком АО пострадали два человека

В аварии с семью автомобилями на дороге Нарьян-Мар - Усинск в Ненецком автономном округе (НАО) пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Около 20:35 [мск] спасатели НАКАСЦ (Ненецкого арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России) прибыли на дорожно-ремонтный пункт ООО "Техносфера" в районе реки Шапкина, произведен осмотр пострадавших: у водителя УАЗа жалобы на боли в области таза, лицо посечено осколками, у пассажира УАЗа есть признаки обморожения. Все потерпевшие получили первую медпомощь", - сказали в пресс-службе.

На 112-м км дороги Нарьян-Мар - Усинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей - пяти грузовых и двух легковых. На базе компании "Техносфера" в нескольких км от места ДТП принимают людей, которым требуется обогрев или питание. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и спасательных ведомств. По поручению губернатора НАО Ирины Гехт задействованы все окружные службы и ведомства. Работы ведутся в сложных метеоусловиях и при отсутствии сотовой связи.