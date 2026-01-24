В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

Легковушка и микроавтобус столкнулись в Домодедове, в аварии пострадали три человека, в том числе девятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным главка, авария произошла у одного из домов на улице Корнеева.

"По предварительной информации, 38-летний водитель, управляя автомобилем марки Volkswagen, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом без пассажиров. В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также девятилетний пассажир Volkswagen получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП.