В ДТП на встречке погибли двое молодых мужчин

В Зольском районе Кабардино-Балкарии произошло смертельное ДТП на встречной полосе, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По предварительной версии, водитель ВАЗ при движении по феддороге "КАВКАЗ" выехал на встречку, где столкнулся с другим ВАЗом.

В результате происшествия погиб 26-летний водитель автомобиля-виновника ДТП, а также 29-летний пассажир. Пострадали еще два пассажира этого же автомобиля, а также водитель другого ВАЗ. Их доставили в больницу для осмотра.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.