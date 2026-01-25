Депутат Рады погиб, врезавшись на квадроцикле в маршрутку

Депутат Верховной рады от провластной партии "Слуга народа" Орест Саламаха погиб во Львовской области.

Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

"В результате ДТП на Львовщине погиб народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха", - написал он.

Агентство РБК-Украина, опубликовавшее снимки с места происшествия, сообщает, что парламентарий ехал на квадроцикле и врезался в маршрутку. После ДТП депутата отвезли в реанимацию, но спасти его не удалось.