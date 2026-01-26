Серьезное ДТП с двумя иномарками произошло в Санкт-Петербурге

На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus, передает Neva.today со ссылкой на МВД.

От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. За рулем второго автомобиля находился 43-летний мужчина, который был доставлен в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с летальным исходом.

Этот трагический инцидент произошел ночью в районе дома № 447 на Выборгском шоссе.