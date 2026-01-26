В ДТП в Кузнецке пострадали три человека

Пенза, 26 января – PenzaNews. Два автомобиля — «Lada Granta» и «Kia Rio» — столкнулись в Кузнецке Пензенской области, пострадали три человека.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на улице Белинского 24 января, отечественной легковушкой управлял мужчина 1952 года рождения, за рулем иномарки находился мужчина 1984 года рождения.

В тексте уточняется, что в результате происшествия травмы получили оба водителя, а также женщина – 1961 года рождения, находившаяся в салоне «Lada Granta», все трое были госпитализированы.