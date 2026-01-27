В Вологодской области рейсовый автобус съехал в кювет

Рейсовый автобус съехал в кювет в Великоустюгском округе Вологодской области, авария произошла утром на автодороге Великий Устюг - Демьяново. Пострадали две пассажирки, их доставили в медучреждение, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

© ТАСС

"27 января около 07:20 на 4-м км автодороги Великий Устюг - Демьяново произошло ДТП. По предварительной информации, водитель - мужчина 1987 года рождения, управляя автобусом, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате пострадали две пассажирки 1985 и 1983 годов рождения, были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия.