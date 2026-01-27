Массовое ДТП произошло в Омске: столкнулись не менее десяти автомобилей

На омском метромосту произошло массовое дорожно‑транспортное происшествие. По данным очевидцев, в аварию попало не около 12 автомобилей.

© Новый Омск

Информация о происшествии появилась в группе «Камеры ДПС Омск» соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Камеры ДПС Омск» во «ВКонтакте»

На место незамедлительно прибыл экипаж Госавтоинспекции. В пресс‑службе ГИБДД Омской области «Новому Омску» подтвердили факт ДТП и уточнили, что ведется работа по установлению всех обстоятельств аварии.

По словам начальника отдела пропаганды ГИБД Натальи Бобылевой, ситуация может включать несколько отдельных ДТП. При этом она подчеркнула, что никто не пострадал.