Массовое ДТП произошло в Омске: столкнулись не менее десяти автомобилей

Массовое ДТП на метромосту в Омске: столкнулись не менее десяти автомобилей
На омском метромосту произошло массовое дорожно‑транспортное происшествие. По данным очевидцев, в аварию попало не около 12 автомобилей.
Информация о происшествии появилась в группе «Камеры ДПС Омск» соцсети «ВКонтакте».
Видео: «Камеры ДПС Омск» во «ВКонтакте»
На место незамедлительно прибыл экипаж Госавтоинспекции. В пресс‑службе ГИБДД Омской области «Новому Омску» подтвердили факт ДТП и уточнили, что ведется работа по установлению всех обстоятельств аварии.
По словам начальника отдела пропаганды ГИБД Натальи Бобылевой, ситуация может включать несколько отдельных ДТП. При этом она подчеркнула, что никто не пострадал.