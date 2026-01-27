В Японии россиянин попал под снегоуборщик

Гражданин РФ был в критическом состоянии госпитализирован в Японии после того, как попал под снегоуборщик на территории предприятия, где работал. Об этом сообщил телеканал TBS.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Имидзу (префектура Тояма) на территории компании, занимающейся экспортом подержанных автомобилей, где работал 39-летний россиянин. По предварительным данным, он попал под снегоуборочную машину в ходе работ по расчистке территории. Сообщается, что гражданин РФ был госпитализирован в критическом состоянии без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В главном полицейском управлении города Имидзу на запрос ТАСС к настоящему моменту не смогли подтвердить или опровергнуть какую-либо информацию о происшествии.