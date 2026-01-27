В Омске водитель сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку
️Сегодня, 27 января, в 12:30 произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
По предварительным данным, 42-летний водитель «Киа» на улице Дергачева сбил ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 10-летней девочке понадобилась медицинская помощь. По данным омской прокуратуры, у школьницы сломана ключица.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, сообщили в омской полиции.