В Омске водитель сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку

️Сегодня, 27 января, в 12:30 произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Киа» на улице Дергачева сбил ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 10-летней девочке понадобилась медицинская помощь. По данным омской прокуратуры, у школьницы сломана ключица.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, сообщили в омской полиции.