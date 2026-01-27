На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием семи машин

В Ростовской области на 1029 километре автодороги М-4 "Дон" утром во вторник произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

© Российская Газета

По данным ведомства, причинами аварий стали неправильный выбор водителями дистанции и превышение скорости движения на скользкой трассе.

Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

На текущий момент последствия аварий устранены, движение на участке осуществляется штатно.