На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием семи машин
В Ростовской области на 1029 километре автодороги М-4 "Дон" утром во вторник произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, причинами аварий стали неправильный выбор водителями дистанции и превышение скорости движения на скользкой трассе.
Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.
На текущий момент последствия аварий устранены, движение на участке осуществляется штатно.