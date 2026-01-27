В Прибайкалье в ДТП пострадали 11 человек

В ДТП на федеральной трассе Р-255 "Байкал", где маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с двумя большегрузами, 11 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

© ТАСС

"11 человек доставлены в больницу в результате крупной аварии с участием микроавтобуса и двух грузовых машин. Она произошла на 123-м км трассы Р-258 "Байкал". Микроавтобус с пассажирами ехал из Иркутска в Улан-Удэ", - написал Кобзев в Max.

По словам губернатора, пять человек госпитализированы.

"Один из них в тяжелом состоянии. Три человека направлены на амбулаторное лечение. С остальными медики еще работают. <…> Сейчас правоохранителям предстоит тщательно разобраться, что стало причиной такого серьезного столкновения", - добавил Кобзев.

По данным ГУ МЧС России по региону, 27 января в Иркутской области на дорогах снежный накат, в отдельных районах туман, преимущественно без осадков. Температура воздуха вечером местами до минус 38 градусов.