Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приангарье выросло до 12
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями в Иркутской области составило 12. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.
Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщал о 11 пострадавших.
"По предварительным данным, столкнулись два большегруза и микроавтобус Hiace с пассажирами, следовавшими из Иркутска в Улан-Удэ. По имеющимся на данный момент сведениям, медицинская помощь понадобилась 12 участникам происшествия - водителю и 11 пассажирам автобуса", - говорится в сообщении ведомства.