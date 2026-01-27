Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приангарье выросло до 12

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями в Иркутской области составило 12. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщал о 11 пострадавших.