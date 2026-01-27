Один человек погиб в аварии с участием двух автомобилей на Кутузовском проспекте

Два легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в районе д. 48, сообщил Агентству городских новостей «Москва» осведомленный источник.

«На Кутузовском проспекте около д. 48 произошло столкновение двух легковых автомобилей марок Mitsubishi и Hongqi. В результате ДТП погиб один человек, медики осматривают еще двоих», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, движение в районе места происшествия затруднено.