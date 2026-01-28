В Подмосковье машина сбила девочку на санках

В подмосковной Балашихе машина сбила пятилетнюю девочку, которую родители перевозили на санках через пешеходный переход. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

© Мослента

Предположительно, из-за сложных метеоусловий водитель легковушки не заметил ребенка и допустил ДТП. Девочка получила травмы, ее госпитализировали.

Ранее Минтранс Подмосковья призвал водителей придерживаться «зимней манеры» вождения. Автомобилистам посоветовали снизить скорость на треть, увеличить дистанцию в полтора раза, не совершать резких маневров, подстраховываться перед перестроением и воздержаться от обгонов.

Ожидается, что в Москве высота сугробов достигнет полуметра из-за выпадения половины месячной нормы осадков. К грядущим выходным в столичный регион придет скандинавский антициклон, он принесет с собой ясную погоду и понижение температуры.