В Тюменской области в массовом ДТП на трассе погиб водитель грузовика

На 32-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский сегодня в ДТП с пятью машинами один погиб человек и трое пострадали.

По данным Госавтоинспекция региона, фура Volvo выехала на встречную полосу и по касательной задела Lada Granta, столкнулась с большегрузом "КамАЗ" и Audi А6, а после - лоб-в-лоб врезалась в ГАЗель NEXT. В итоге фура съехала в кювет и ударился в дерево.

Водитель Volvo заблокирован в помятой кабине, его пытаются спасти. Шофер "КамАЗа" погиб. Также травмы получили водитель и пассажирка Audi, и водитель "ГАЗели".

Сотрудники Госавтоинспекции и спасательные службы работают на месте автокатастрофы. Водителей просят выбрать альтернативный маршрут, так как на этом участке движение затруднено.

Прокуратура Тюменского района взяла на контроль расследование обстоятельств трагедии.