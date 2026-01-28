На льду Байкала перевернулся автомобиль с туристами

На озере Байкал опрокинулся внедорожник, перевозивший 10 туристов. 75-летняя путешественница получила смертельные травмы, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Трагический инцидент произошел 28 января неподалеку от острова Ольхон. Водитель автомобиля "УАЗ" допустил наезд на трещину во льду, и "буханка" с десятью туристами перевернулась.

Погибла 75-летняя путешественница. Информация о других пострадавших уточняется.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, уведомили в региональном главке СК.

Расследование поставила на контроль областная прокуратура.