На льду Байкала перевернулся автомобиль с туристами, погибла 75-летняя женщина
На озере Байкал опрокинулся внедорожник, перевозивший 10 туристов. 75-летняя путешественница получила смертельные травмы, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Трагический инцидент произошел 28 января неподалеку от острова Ольхон. Водитель автомобиля "УАЗ" допустил наезд на трещину во льду, и "буханка" с десятью туристами перевернулась.
Погибла 75-летняя путешественница. Информация о других пострадавших уточняется.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, уведомили в региональном главке СК.
Расследование поставила на контроль областная прокуратура.