Водитель перевернувшейся на Байкале машины организовывал частные перевозки

Водитель автомобиля, перевернувшегося на льду озера Байкал с туристами из Китая, организовывает частные перевозки туристических групп. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

© m24.ru

Также там рассказали, что он является жителем поселка Хужир в Иркутской области.

Об инциденте недалеко от острова Ольхон стало известно утром 28 января. ДТП произошло в результате заезда автомобиля в расщелину во льду. Одна из пассажирок погибла на месте от полученных травм.

Всего машине находились 10 туристов из КНР, в том числе один человек с Тайваня. По словам очевидцев, остальные пассажиры не пострадали.

Полиция приступила к проверке этой информации. В свою очередь, региональная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств случившегося.