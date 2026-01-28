В Луганске три медика погибли в автомобильной аварии

Трое жителей ЛНР погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей. Еще два человека госпитализированы с различными травмами.

© Российская Газета

Как сообщает пресс-служба правительства региона, авария произошла на трассе между поселками Ребриково и Македоново. Одна из машин - автомобиль медиков из Ровеньковской больницы, на котором доставляли двух больных для консультации в Луганск.

В результате ДТП, как сообщает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, водитель медицинского учреждения, младшая медицинская сестра и пациентка, которая работала санитаркой, погибли на месте.

"Еще двое госпитализированы. В Ровеньковскую горбольницу - тяжелый пациент с серьезными травмами. Кроме того, в больницу города Антрацит доставили еще одного пострадавшего в ДТП. У него состояние средней степени тяжести", - сообщила Наталья Пащенко.

По факту аварии сотрудниками СКР возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.