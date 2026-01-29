Трое подростков и один взрослый пострадали в ДТП в Нижегородской области

Четыре человека пострадали в ДТП в Семеновском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария случилась на 101-м км дороги Нижний Новгород — Йошкар-Ола утром 28 января. 52-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Иксрей».

В результате ДТП пострадала 35-летняя женщина, которая управляла «Иксреем». Она сломала надколенник и была госпитализирована.

Из «Лады Ларгус» пострадали 14-летняя девочка и двое 15-летних мальчиков. Девочку отправили в больницу, а парней после осмотра в медучреждении отпустили.

Напомним, утром 29 января между деревнями Сырохватово и Рекшино рейсовый автобус с пассажирам попал в ДТП. Три человека пострадали. Возбуждено уголовное дело.

