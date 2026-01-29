В Сарапуле автобус №91 «потерял колеса»

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле из-за непроведённого контрольного осмотра у автобуса во время движения отвалились колёса. Об этом сообщает администрация города.

© ИА «Сусанин»

28 января в интернете распространилась фотография автобуса №91. Сообщалось, что два колеса отвалились прямо во время движения транспорта по улице Раскольникова.

В администрации Сарапула рассказали, что тем вечером, когда водитель завершал маршрут, на левой стороне задней оси автобуса открутились колёсные гайки. Водитель предпринял правильные действия, чтобы безопасно остановить транспорт, в результате чего никто из пассажиров и окружающих не пострадал.

Во время служебной проверки выяснилось, что водитель не провёл контрольный осмотр автобуса перед выходом на линию. Это является строгим нарушением регламента и должностной инструкции.

«Каждый автобус перед выходом на линию обязательно проходит предрейсовый технический осмотр. Это ежедневная стандартная процедура. <...> Без отметки о прохождении этого осмотра автобус на линию не выпускается. Произошедший инцидент стал следствием грубого нарушения отдельным водителем инструкций уже после этого осмотра», — пояснили в администрации Сарапула.

В результате сотруднику объявили выговор, а водительскому составу предприятия проведут дополнительные внеплановые инструктажи.

В настоящий момент работа маршрута восстановлена. Данный автобус отремонтировали и допустили к эксплуатации после дополнительной проверки.