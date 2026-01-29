Маршрутка с пассажирами улетела в кювет в Гатчинском округе Ленобласти

Днем в четверг в Гатчинском округе Ленобласти произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

По предварительным данным экстренного ведомства, на дороге Большево-Сиверская маршрутный автобус 507А съехал в кювет. На момент ДТП в салоне находились водитель и три пассажира, уточняется в сообщении.

Состояние людей на месте аварии уточняется, для оказания помощи и оценки ситуации на место происшествия была направлена автоцистерна пожарной части №106, сообщили в МЧС. Позднее было установлено, что в результате инцидента обошлось без пострадавших: пассажиры самостоятельно покинули салон и отправились в пункты назначения попутным транспортом.