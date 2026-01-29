В Казани два пассажира вывалились из движущегося автобуса

Сегодня утром в столице Татарстана из движущегося автобуса выпало два пассажира. Видео с инцидентом распространила Госавтоинспекция Казани.

По словам очевидцев, во время посадки один из находившихся в салоне мужчин попытался помешать закрытию автоматических дверей. В этот момент в автобус заходила девушка. Из-за неосторожных действий оба пассажира потеряли равновесие и выпали из автобуса прямо на проезжую часть.

Водитель также проигнорировал технику безопасности и начал движение, не убедившись, что двери закрылись. Состояние пострадавших уточняется.