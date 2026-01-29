Колесо отлетело от фуры в другие машины: пострадало пятеро

Под Екатеринбургом в четверг произошло ДТП с участием четырех транспортных средств из-за отлетевшего от фуры колеса, сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.

Стало известно, что дорожный инцидент произошел на 67-м километре автодороги Екатеринбург—Тюмень. В результате технической неисправности от полуприцепа фуры отлетело колесо, которое нанесло повреждения двум легковушкам, которые ехали во встречном направлении.

— Диск отделившегося колеса также повредил другой автомобиль, следовавший в попутном направлении, — говорится в сообщении.

В ГАИ отметили, что в результате происшествия пострадали пять человек, их осмотрели медики и отпустили домой.