На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП с грузовиком погибли два человека

На 500-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись большегруз Volvo и Lada Granta.

Легковушка с номерами Югры, по данным Госавтоинспекции, выехала на встречную полосу. Ее водитель и пассажир погибли, их личности устанавливаются.

Полиция работает на месте трагедии. Туда же выехал заместитель районного прокурора Александр Шихов

Между тем в регионе идет снег, наряды ДПС несут службу на 386-м и 479-м километрах трассы. Движение не ограничено, но дорожные условия непростые и полиция просит сбавить скорость, избегать опасных маневров.

Кстати

В Екатеринбурге на кольцевой дороге накануне также случилось смертельное ДТП с участим грузовика.

Около 14:00 часов на 40-м километре Honda CR-V с 42-летней женщиной за рулем, двигавшаяся со стороны Верхней Пышмы, на большой скорости выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик МАЗ. От удара он задел Toyota Avensis.

Водитель Honda CR-V погибла до приезда медиков, передает Госавтоинспекция Свердловской области .