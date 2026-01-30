Во Владивостоке произошло массовое ДТП, перекрывшее проезд по улице Олега Кошевого в сторону Змеинки, Русского острова и Патрокла, сообщает ИА DEITA.RU.

По предварительной информации, три легковушки столкнулись в районе неиспользуемого производственного корпуса «Радиоприбора», перед виадуком за остановкой «Олега Кошевого». Авария предположительно без пострадавших и значительного материального ущерба, но автомобили участников ДТП заняли все три полосы движения.

К 17:30 перед местом ДТП сформировался протяжённый затор, пробка начинается, судя по данным 2ГИС, в тоннеле, ведущем на Золотой мост. Автомобилисты, успевшие заехать на Чуркин, пишут, что транспортный поток фактически не движется. Скорее всего, в попытках объехать место ДТП водители закупорят остальные магистрали Первомайского района, сейчас участки замедленного движения формируются на улицах Фастовской и Брянской.