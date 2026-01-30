В Волгограде 19-летняя девушка врезалась на иномарке в столб

В Волгограде 19-летняя девушка погибла, врезавшись на иномарке в столб
Трагедия произошла в Краснооктябрьском районе.
По предварительным данным, ночью 29 января 19-летняя девушка-водитель не справилась с управлением автомобилем «Киа Рио» и врезалась в световую опору.
Авария случилась в 1.10 напротив дома № 67к на просп. им. В. И. Ленина.
«В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, ее пассажир доставлена в медучреждение», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.