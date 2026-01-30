В Казани трактор завалился на бок и придавил рабочего

Смертельное ДТП во время коммунальных работ произошло в Казани 30 января. Об этом пишет KazanFirst.

© vgoroden.ru

Трагедия случилась на улице Боевой, 145А.

Сообщается, что на месте трудились два человека: водитель трактора и рабочий. Спецмашина вела работы по откачке канализации. Во время движения задним ходом транспорт завалился на бок — спецтехника насмерть придавила 62-летнего рабочего. Мужчина находился в этот момент рядом с трактором.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали о том, что рабочий умер после происшествия в нижегородском лесу.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»