В Оричевском районе столкнулись скорая помощь, иномарка и КамАЗ

29 января около 13:20 на 49-м километре автодороги «Киров – Советск – Яранск» в Оричевском районе произошла авария с участием трёх транспортных средств. Автомобиль скорой медицинской помощи, которым управлял водитель 64 лет, двигаясь с включёнными спецсигналами, столкнулся с автомобилем марки «Шевроле», за рулём которого находился 33-летний мужчина, и грузовиком КАМАЗ с полуприцепом, управляемым 53-летним водителем.

В результате столкновения пострадала 26-летняя фельдшер, находившаяся в автомобиле скорой помощи.

Причина происшествия устанавливается компетентными органами.