На федеральной трассе на Ставрополье сгорел грузовик с поддонами

В Ставропольском крае из-за технической неисправности загорелся тягач с полуприцепом. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, это произошло прямо на федеральной трассе Минеральные Воды - Кисловодск.

© Российская Газета

Пожар начался около полудня 30 января на 26-м километре федеральной автодороги. По данным УГИБДД Ставрополья, загорелся моторный отсек тягача МАЗ, огонь перекинулся и на полуприцеп.

"Автоинспекторами организовано оцепление места ДТП, экстренные службы оперативно потушили возгорание. Пострадавших в происшествии нет. Пламенем поврежден автомобиль и перевозимый груз - палеты", - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Движение по федеральной трассе не перекрывали, оно продолжается в штатном режиме.