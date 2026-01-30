Четыре человека погибли в результате ДТП с санитарной машиной в Прикамье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края.

Еще два человека пострадали. Как сообщили в пресс-службе, санитарная машина Карагайской ЦРБ возвращалась с четырьмя пациентами, когда столкнулась с другим автомобилем. В результате погиб водитель санитарной машины и три пациента.

«Еще один пациент, а также пострадавший водитель из другой машины госпитализированы в Кудымкар. Первый находится в тяжелом, стабильном состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в министерстве.

Ранее два человека погибли в лобовом ДТП в Кемеровской области.