Четыре человека погибли в результате ДТП в Пермском крае

Четыре человека погибли в результате столкновения медицинского автомобиля и легковушки в Пермском крае. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, авария произошла на автодороге «Карагай-Кудымкар» в районе поселка Степаново. Медицинская машина перевозила больных на процедуры: три пациента и водитель погибли, еще двух человек госпитализировали.

На месте работают экстренные службы, уточняется в публикации.

