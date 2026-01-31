Три человека погибли в ДТП в Архангельской области

Автомобиль врезался в забор и частный дом в селе Черевково. Три человека, включая подростка, погибли на месте. Еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы, сообщает госавтоинспекция Архангельской области.

© Соцсети

Инцидент произошел накануне в 23:45 в селе Черевково (Красноборский муниципальный округ Архангельской области).

Мужчина 1988 г.р., управляя автомобилем «Грейт Волл», двигался в направлении улицы Фестивальная. Он не справился с управлением и вылетел на обочину. Машина врезалась в забор и частный дом.

«В результате ДТП 3 человека скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи: сам водитель, несовершеннолетний юноша, 2009 г.р., который находился на заднем сидении в центре, и женщина, 1976 г.р. (находилась на заднем сидении слева)», — сообщили в ГАИ.

Еще два пассажира (мужчины 1987 и 1979 годов рождения) с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.